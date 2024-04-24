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У Харкові ремонтують пам’ятник чорнобильцям напередодні річниці аварії (фото)

Суспільство 10:29   24.04.2024
Оксана Горун
У Харкові ремонтують пам’ятник чорнобильцям напередодні річниці аварії (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові співробітники СКП “Харківзеленбуд” оновлюють пам’ятник чорнобильцям, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Зокрема, комунальники вже потинькували фасадні стінки монумента, а також привели до ладу гранітну плитку. Зараз вони фарбують пам’ятник. Роботи завершать до дня вшанування загиблих в аварії на ЧАЕС, який відзначається 26 квітня”, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.

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Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, 26 квітня – одразу кілька державних та міжнародних дат, присвячених пам’яті про Чорнобильську катастрофу. В Україні – це День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф та День пам’яті аварії на ЧАЕС. У світі затверджений ООН Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу. 26 квітня 1986 року о 01:23 ночі вибухнув 4-й реактор Чорнобильської АЕС. Це стало наймасштабнішою техногенною катастрофою в історії людства.

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Фото: пресслужба ХМР
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Фото: пресслужба ХМР
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Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові співробітники СКП “Харківзеленбуд” оновлюють пам’ятник чорнобильцям, повідомила пресслужба Харківської міськради".