В Харькове ремонтируют памятник чернобыльцам накануне годовщины аварии (фото)

В Харькове сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» обновляют памятник чернобыльцам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Коммунальщики уже оштукатурили фасадные стенки монумента, а также привели в порядок гранитную плитку. Сейчас они окрашивают памятник. Работы завершат ко Дню памяти погибших в аварии на ЧАЭС, который отмечается 26 апреля», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, 26 апреля – сразу несколько государственных и международных дат, посвященных памяти о Чернобыльской катастрофе. В Украине – это День памяти жертв радиационных аварий и катастроф и День памяти аварии на ЧАЭС. В мире – утвержденный ООН Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. 26 апреля 1986 года в 01:23 ночи взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Это стало величайшей техногенной катастрофой в истории человечества.