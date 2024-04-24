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В Харькове ремонтируют памятник чернобыльцам накануне годовщины аварии (фото)

Общество 10:29   24.04.2024
Оксана Горун
В Харькове ремонтируют памятник чернобыльцам накануне годовщины аварии (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» обновляют памятник чернобыльцам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Коммунальщики уже оштукатурили фасадные стенки монумента, а также привели в порядок гранитную плитку. Сейчас они окрашивают памятник. Работы завершат ко Дню памяти погибших в аварии на ЧАЭС, который отмечается 26 апреля», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

ремонт памятника чернобыльцам в Харькове 1
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, 26 апреля – сразу несколько государственных и международных дат, посвященных памяти о Чернобыльской катастрофе. В Украине – это День памяти жертв радиационных аварий и катастроф и День памяти аварии на ЧАЭС. В мире – утвержденный ООН Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. 26 апреля 1986 года в 01:23 ночи взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Это стало величайшей техногенной катастрофой в истории человечества.

ремонт памятника чернобыльцам в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
ремонт памятника чернобыльцам в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС
ремонт памятника чернобыльцам в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» обновляют памятник чернобыльцам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".