Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
Інспекторка Держприкордонслужби з Харківської області змовилася з окупантами та пішла працювати на них, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Її судитимуть.
“Слідство встановило, що інспекторка прикордонної служби з Харківщини на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну не з’явилась на службу, з метою ухилитися від військової служби”, – повідомила пресслужба спецпрокуратури.
За інформацією слідства, колишня українська прикордонниця влаштувалася до росіян працювати “инженером 1 категории службы кадров Государственного предприятия “Купянская железная дорога”. На цій посаді вона підбирала таких самих, як і сама, колаборантів із місцевих жителів, які були готові працювати на окупантів. Зарплату їм обіцяли платити в рублях, а також “гарантували” соціальні та інші пільги.
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Досудове розслідування у справі зрадниці проводила СБУ. Звинувачують жінку в дезертирстві та пособництві державі-агресорці. Обвинувальний акт уже в суді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дезертирство, новини Харкова, пограничники, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 11:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспекторка Держприкордонслужби з Харківської області змовилася з окупантами та пішла працювати на них, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Її судитимуть".