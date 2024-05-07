Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство

Інспекторка Держприкордонслужби з Харківської області змовилася з окупантами та пішла працювати на них, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Її судитимуть.

“Слідство встановило, що інспекторка прикордонної служби з Харківщини на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну не з’явилась на службу, з метою ухилитися від військової служби”, – повідомила пресслужба спецпрокуратури.

За інформацією слідства, колишня українська прикордонниця влаштувалася до росіян працювати “инженером 1 категории службы кадров Государственного предприятия “Купянская железная дорога”. На цій посаді вона підбирала таких самих, як і сама, колаборантів із місцевих жителів, які були готові працювати на окупантів. Зарплату їм обіцяли платити в рублях, а також “гарантували” соціальні та інші пільги.

Досудове розслідування у справі зрадниці проводила СБУ. Звинувачують жінку в дезертирстві та пособництві державі-агресорці. Обвинувальний акт уже в суді.