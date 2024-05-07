Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство

Суспільство 11:56   07.05.2024
Оксана Горун
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство

Інспекторка Держприкордонслужби з Харківської області змовилася з окупантами та пішла працювати на них, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Її судитимуть.

“Слідство встановило, що інспекторка прикордонної служби з Харківщини на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну не з’явилась на службу, з метою ухилитися від військової служби”, – повідомила пресслужба спецпрокуратури.

За інформацією слідства, колишня українська прикордонниця влаштувалася до росіян працювати “инженером 1 категории службы кадров Государственного предприятия “Купянская железная дорога”. На цій посаді вона підбирала таких самих, як і сама, колаборантів із місцевих жителів, які були готові працювати на окупантів. Зарплату їм обіцяли платити в рублях, а також “гарантували” соціальні та інші пільги.

Читайте також: Поширювала пропаганду РФ на Харківщині – жінці світить до 15 років ув’язнення

Досудове розслідування у справі зрадниці проводила СБУ. Звинувачують жінку в дезертирстві та пособництві державі-агресорці. Обвинувальний акт уже в суді.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
07.05.2024, 11:56
Понад 400 квартир та будинків купили на Харківщині за гроші “єВідновлення”
Понад 400 квартир та будинків купили на Харківщині за гроші “єВідновлення”
07.05.2024, 11:31
Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн
Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн
07.05.2024, 11:19
У Дергачах призупинили видачу паспортів громадянина України
У Дергачах призупинили видачу паспортів громадянина України
07.05.2024, 11:01
“Переживати не варто” – речник ГУР про “наступ на Харків”
“Переживати не варто” – речник ГУР про “наступ на Харків”
07.05.2024, 10:48
Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)
Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)
07.05.2024, 10:26

Новини за темою:

11:00
Дезертувала прикордонниця на Харківщині: її шукають

Ви читали новину: «Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспекторка Держприкордонслужби з Харківської області змовилася з окупантами та пішла працювати на них, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Її судитимуть".