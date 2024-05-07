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Харьковскую пограничницу будут судить за дезертирство

Общество 11:56   07.05.2024
Оксана Горун
Харьковскую пограничницу будут судить за дезертирство

Инспектор Госпогранслужбы из Харьковской области вступила в сговор с оккупантами и пошла работать на них, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. Ее будут судить.

«Следствие установило, что инспектор пограничной службы из Харьковщины в начале полномасштабного вторжения рф в Украину не явилась на службу, с целью уклониться от военной службы», — сообщила пресс-служба спецпрокуратуры.

По информации следствия, бывшая украинская пограничница устроилась к россиянам работать «инженером 1-й категории службы кадров Государственного предприятия «Купянская железная дорога». На этой должности они подбирала таких же, как и сама, коллаборантов из местных жителей, которые были готовы работать на оккупантов. Зарплату им обещали платить в рублях, а также сулили социальные и другие льготы.

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Досудебное расследование по делу предательницы проводила СБУ. Обвиняют женщину в дезертирстве и пособничестве государству-агрессору. Обвинительный акт уже в суде.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 11:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспектор Госпогранслужбы из Харьковской области вступила в сговор с оккупантами и пошла работать на них, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. Ее будут судить".