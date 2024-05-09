У Харкові обмежать проїзд через ремонт газопроводу
У Харкові 11 та 12 травня обмежуватимуть рух у Новобаварському районі, попередили “Газмережі”.
Цими днями планують ремонтувати розподільний газопровід.
“У зв’язку із цим буде частково обмежено рух по Гончарівському бульвару. Об’їзд буде здійснюватися по прилеглих вулицях: вул. Конторській, площі Павлівській, вул. Університетській, Нетеченській набережній”, — поінформували у харківській міській філії “Газмережі”.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 11 та 12 травня обмежуватимуть рух у Новобаварському районі, попередили “Газмережі”".