У Харкові обмежать проїзд через ремонт газопроводу

У Харкові 11 та 12 травня обмежуватимуть рух у Новобаварському районі, попередили “Газмережі”.

Цими днями планують ремонтувати розподільний газопровід.

“У зв’язку із цим буде частково обмежено рух по Гончарівському бульвару. Об’їзд буде здійснюватися по прилеглих вулицях: вул. Конторській, площі Павлівській, вул. Університетській, Нетеченській набережній”, — поінформували у харківській міській філії “Газмережі”.