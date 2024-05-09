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В Харькове ограничат проезд из-за ремонта газопровода

Общество 09:25   09.05.2024
Оксана Горун
В Харькове ограничат проезд из-за ремонта газопровода Фото: ХФ «Газсети»

В Харькове 11 и 12 мая будут ограничивать движение в Новобаварском районе, предупредили «Газсети».

В эти дни планируют ремонтировать распределительный газопровод.

«В связи с этим будет частично ограничено движение по Гончаровскому бульвару. Объезд будет осуществляться по близлежащим улицам: ул. Конторская, площади Павловской, ул. Университетской, Нетеченской набережной», — проинформировали в харьковском городском филиале «Газсети».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 11 и 12 мая будут ограничивать движение в Новобаварском районе, предупредили «Газсети»".