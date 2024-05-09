В Харькове ограничат проезд из-за ремонта газопровода

В Харькове 11 и 12 мая будут ограничивать движение в Новобаварском районе, предупредили «Газсети».

В эти дни планируют ремонтировать распределительный газопровод.

«В связи с этим будет частично ограничено движение по Гончаровскому бульвару. Объезд будет осуществляться по близлежащим улицам: ул. Конторская, площади Павловской, ул. Университетской, Нетеченской набережной», — проинформировали в харьковском городском филиале «Газсети».

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