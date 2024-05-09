В Харькове ограничат проезд из-за ремонта газопровода
Фото: ХФ «Газсети»
В Харькове 11 и 12 мая будут ограничивать движение в Новобаварском районе, предупредили «Газсети».
В эти дни планируют ремонтировать распределительный газопровод.
«В связи с этим будет частично ограничено движение по Гончаровскому бульвару. Объезд будет осуществляться по близлежащим улицам: ул. Конторская, площади Павловской, ул. Университетской, Нетеченской набережной», — проинформировали в харьковском городском филиале «Газсети».
Читайте также: Харьковчане просят мэрию решить транспортные проблемы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Газсети, движение, новости Харькова, ограничение, ремонт, рух;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове ограничат проезд из-за ремонта газопровода»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 11 и 12 мая будут ограничивать движение в Новобаварском районе, предупредили «Газсети»".