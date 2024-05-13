Терехов закликав бізнес і депутатів допомогти грошима захисникам Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов закликав місцевий бізнес, депутатів міськради, обласної та районних рад, а також депутатів Верховної Ради від міста та області передати гроші на захист Харківщини.

Мер зазначив, що спілкується з командирами підрозділів, які захищають Харків та область, і знає їхні потреби.

“Харків вже виділив кошти деяким бригадам, а найближчим часом перерахує гроші й решті наших захисників. Йдеться про мільйони й мільйони, аби військові могли закупити необхідне для знищення ворога”, – написав Терехов в телеграмі, але при цьому конкретних сум не назвав.