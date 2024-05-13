Терехов закликав бізнес і депутатів допомогти грошима захисникам Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов закликав місцевий бізнес, депутатів міськради, обласної та районних рад, а також депутатів Верховної Ради від міста та області передати гроші на захист Харківщини.
Мер зазначив, що спілкується з командирами підрозділів, які захищають Харків та область, і знає їхні потреби.
“Харків вже виділив кошти деяким бригадам, а найближчим часом перерахує гроші й решті наших захисників. Йдеться про мільйони й мільйони, аби військові могли закупити необхідне для знищення ворога”, – написав Терехов в телеграмі, але при цьому конкретних сум не назвав.
Читайте також: Околицю Вовчанська зачищають від окупантів, почався бій біля Стариці – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: бізнес, гроші, защита, оборона, терехов, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов закликав бізнес і депутатів допомогти грошима захисникам Харкова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов закликав місцевий бізнес, депутатів міськради, обласної та районних рад, а також депутатів Верховної Ради від міста та області передати гроші на захист Харківщини".