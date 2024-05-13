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Терехов призвал бизнес и депутатов помочь деньгами защитникам Харькова

Общество 19:07   13.05.2024
Елена Нагорная
Терехов призвал бизнес и депутатов помочь деньгами защитникам Харькова Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал местный бизнес, депутатов горсовета, областного и районных советов, а также депутатов Верховной Рады от города и области передать деньги на защиту Харьковщины.

Мэр отметил, что общается с командирами подразделений, защищающих Харьков и область, и знает их потребности.

«Харьков уже выделил средства некоторым бригадам, а в ближайшее время перечислит деньги и остальным нашим защитникам. Речь идет о миллионах и миллионах, чтобы военные могли закупить необходимое для уничтожения врага», — написал Терехов, но при этом конкретных сумм не назвал.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 19:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов призвал местный бизнес, депутатов горсовета, областного и районных советов, а также депутатов Верховной Рады от города и области передать деньги на защиту Харьковщины.".