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Ракета вдарила по ліцею. Вночі по Харкову росіяни били С-300 – Тимошко

Події 09:05   25.05.2024
Оксана Якушко
Ракета вдарила по ліцею. Вночі по Харкову росіяни били С-300 – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харкову та обстріл області за добу.

▪️м. Харків. 25 травня вночі ворог завдав ударів з ЗРК С-300.  2 ракети влучили в землю. Ще одна ракета влучила в ліцей. Будівля навчального закладу частково зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено готель, приватні автомобілі.

▪️с. Верхня Писарівка. 24 травня близько 11:40 внаслідок ворожого обстрілу вибухові травми та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік.

▪️с. Золочів. 24 травня о 14:20 відбувся ракетний обстріл УМПБ Д-30. Без постраждалих.

▪️с. Мала Данилівка. 24 травня відбулося два ракетних обстріли УМПБ Д-30.  Пошкоджено 8 приватних будинків, інфраструктурний об’єкт.

▪️с. Білий Колодязь. 24 травня о 15:20 відбувся ракетний обстріл  УМПБ Д-30. Пошкоджено навчальний заклад.

▪️с. Івашки. 24 травня о 13:00 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

▪️с. Курилівка. 24 травня о 19:40 пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

м. Куп’янськ. 24 травня о 08:45 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будівлі. Постраждалих немає.

▪️с. Куп’янськ-Вузловий. 24 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення ліцею. Постраждалих немає.

▪️с. Золочів. 24 травня близько 14:00 військами рф здійснено авіаційний  обстріл керованою авіабомбою КАБ-250. Влучання на відкритій території приватного підприємства. Внаслідок авіаудару пошкоджено 9 приватних будинків. Без постраждалих.

▪️с. Новоплатонівка. 24 травня близько 01:00 відбувся ворожий обстріл з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та адмінбудівлі приватного підприємства.

▪️м. Вовчанськ. 24  травня ворог завдав ударів по місту керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, трактор, будинок, господарчі будівлі.

⏹ З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 19900 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 09:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харкову та обстріл області за добу.".