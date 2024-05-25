Ракета ударила в лицей. Ночью по Харькову россияне били С-300 – Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов по Харькову и обстрелах области за сутки.

▪️Харьков. 25 мая ночью враг нанес удары по ЗРК С-300. 2 ракеты попали в землю. Еще одна ракета попала в лицей. Здание учебного заведения частично разрушено. Взрывной волной поврежден отель, частные автомобили.

▪️с. Верхняя Писаревка. 24 мая около 11:40 в результате вражеского обстрела взрывные травмы и обломочные ранения получил 66-летний мужчина.

▪️ Золочев. 24 мая в 14:20 произошел ракетный обстрел УМПБ Д-30. Без пострадавших.

▪️с. Малая Даниловка. 24 мая произошло два ракетных обстрела УМПБ Д-30. Повреждены 8 частных домов, инфраструктурный объект.

▪️с. Белый Колодезь. 24 мая в 15:20 произошли ракетные обстрелы УМПБ Д-30. Повреждено учебное заведение.

▪️с. Ивашки. 24 мая в 13:00 в результате вражеского артобстрела поврежден частный дом.

▪️с. Куриловка. 24 мая в 19:40 поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

г. Купянск. 24 мая в 08:45 в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены жилые здания. Пострадавших нет.

▪️с. Купянск-Узловой. 24 мая в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждено помещение лицея. Пострадавших нет.

▪️Золочев. 24 мая около 14:00 войсками РФ осуществлен авиационный обстрел управляемой авиабомбой КАБ-250. Попадание на открытую территорию частного предприятия. В результате авиаудара повреждены 9 частных домов. Без пострадавших.

▪️с. Новоплатоновка. 24 мая около 01:00 произошел вражеский обстрел из РСЗО «Смерч». В результате обстрела повреждены складские помещения и админздания частного предприятия.

▪️Волчанск. 24 мая враг нанес удары по городу управляемыми авиабомбами. В результате обстрела повреждены жилые дома, трактор, дом, хозяйственные здания.

⏹С начала полномасштабного вторжения следователи Харьковщины внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о почти 19900 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией РФ.