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Терехов переніс сесію Харківської міськради на завтра

Політика 11:11   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Терехов переніс сесію Харківської міськради на завтра

Позачергова сесія Харківської міськради, яка мала відбутися 24 травня, пройде 28 травня традиційно в дистанційному режимі.

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

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Початок сесії – о 10:00.

Нагадаємо, сесію міськради призначали на 24 травня. В опублікованому на той час порядку денному було лише три питання та «різне». Депутати мають розглянути документи щодо землеустрою та виділення землі. А також внести зміни до положень виконавчих органів міськради.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позачергова сесія Харківської міськради, яка мала відбутися 24 травня, пройде 28 травня традиційно в дистанційному режимі.".