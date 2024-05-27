Терехов переніс сесію Харківської міськради на завтра

Позачергова сесія Харківської міськради, яка мала відбутися 24 травня, пройде 28 травня традиційно в дистанційному режимі.

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

Початок сесії – о 10:00.

Нагадаємо, сесію міськради призначали на 24 травня. В опублікованому на той час порядку денному було лише три питання та «різне». Депутати мають розглянути документи щодо землеустрою та виділення землі. А також внести зміни до положень виконавчих органів міськради.