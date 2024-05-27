Терехов переніс сесію Харківської міськради на завтра
Позачергова сесія Харківської міськради, яка мала відбутися 24 травня, пройде 28 травня традиційно в дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.
Початок сесії – о 10:00.
Нагадаємо, сесію міськради призначали на 24 травня. В опублікованому на той час порядку денному було лише три питання та «різне». Депутати мають розглянути документи щодо землеустрою та виділення землі. А також внести зміни до положень виконавчих органів міськради.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: дистанционный, міськрада, распоряжение, режим, сесія, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов переніс сесію Харківської міськради на завтра»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позачергова сесія Харківської міськради, яка мала відбутися 24 травня, пройде 28 травня традиційно в дистанційному режимі.".