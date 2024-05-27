Терехов перенес сессию Харьковского горсовета на завтра

Внеочередная сессия Харьковского горсовета, которая должна была состояться 24 мая, пройдет 28 мая традиционно в дистанционном режиме.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начало сессии – в 10:00.

Напомним, сессию горсовета назначали на 24 мая. В опубликованной на то время повестке дня было только три вопроса и «разное». Депутаты должны рассмотреть документы по землеустройству и выделению земли. А также должны внести изменения в положения исполнительных органов горсовета.