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Терехов перенес сессию Харьковского горсовета на завтра

Политика 11:11   27.05.2024
Виктория Яковенко
Терехов перенес сессию Харьковского горсовета на завтра

Внеочередная сессия Харьковского горсовета, которая должна была состояться 24 мая, пройдет 28 мая традиционно в дистанционном режиме.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Начало сессии – в 10:00.

Напомним, сессию горсовета назначали на 24 мая. В опубликованной на то время повестке дня было только три вопроса и «разное». Депутаты должны рассмотреть документы по землеустройству и выделению земли. А также должны внести изменения в положения исполнительных органов горсовета.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского горсовета, которая должна была состояться 24 мая, пройдет 28 мая традиционно в дистанционном режиме.".