Харків приєднався до Пакту вільних міст: що це означає

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що 27 травня Харків приєднався до Пакту вільних міст. Це сталося під час Саміту мерів Європи, що проходить у Братиславі (Словаччина).

Пакт вільних міст – це об’єднання міст Європи, які діляться один з одним досвідом та допомагають заради боротьби з глобальними викликами. Серед таких викликів: вирішення житлової кризи, виклики глобального потепління, інфраструктури, безпеки тощо. До об’єднання входять великі європейські міста, зокрема й столиці: Лондон, Брюссель, Париж, Прага, Будапешт тощо.

Мер Харкова у відеозверненні до колег-європейців на саміті повідомив, що армія РФ пошкодила у Харкові 9 тисяч будівель, а 150 тис. мешканців втратили своє житло. Збитки, що завдані місту, вже сягають понад 10 млрд доларів.

“Усього цього насправді можна було б уникнути, якби партнери надали Харкову наявні у них сучасні системи протиповітряної оборони. Попри всі виклики, ми не тікаємо, а живемо та працюємо тут, у Харкові, відновлюємо пошкоджене та будуємо плани на майбутнє. Закликаю й надалі бути обʼєднаними заради стабільності, свободи, процвітання та, головне, безпеки своїх міст”, – сказав Терехов.

Також 27 травня разом із Харковом до пакту приєдналися Софія (Болгарія) та Рейк’явік (Ісландія).