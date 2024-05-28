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Харків приєднався до Пакту вільних міст: що це означає

Політика 08:20   28.05.2024
Оксана Горун
Харків приєднався до Пакту вільних міст: що це означає Фото: Василь Голосний

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що 27 травня Харків приєднався до Пакту вільних міст. Це сталося під час Саміту мерів Європи, що проходить у Братиславі (Словаччина).

Пакт вільних міст – це об’єднання міст Європи, які діляться один з одним досвідом та допомагають заради боротьби з глобальними викликами. Серед таких викликів: вирішення житлової кризи, виклики глобального потепління, інфраструктури, безпеки тощо. До об’єднання входять великі європейські міста, зокрема й столиці: Лондон, Брюссель, Париж, Прага, Будапешт тощо.

Мер Харкова у відеозверненні до колег-європейців на саміті повідомив, що армія РФ пошкодила у Харкові 9 тисяч будівель, а 150 тис. мешканців втратили своє житло. Збитки, що завдані місту, вже сягають понад 10 млрд доларів.

“Усього цього насправді можна було б уникнути, якби  партнери надали Харкову наявні у них сучасні системи протиповітряної оборони. Попри всі виклики, ми не тікаємо, а живемо та працюємо тут, у Харкові, відновлюємо пошкоджене та будуємо плани на майбутнє. Закликаю й надалі бути обʼєднаними заради стабільності, свободи, процвітання та, головне, безпеки своїх міст”, – сказав Терехов.

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Також 27 травня разом із Харковом до пакту приєдналися Софія (Болгарія) та Рейк’явік (Ісландія).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила, що 27 травня Харків приєднався до Пакту вільних міст. Це сталося під час Саміту мерів Європи, що проходить у Братиславі (Словаччина)".