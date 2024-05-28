Live
  • Вт 28.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.3
  • EUR 43.76

Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит

Мир 08:20   28.05.2024
Оксана Горун
Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит Фото: Василий Голосный

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что 27 мая Харьков присоединился к Пакту свободных городов. Это произошло во время Саммита мэров Европы, который проходит в Братиславе (Словакия).

Пакт свободных городов — это объединение городов Европы, которые делятся друг с другом опытом и помогают ради борьбы с глобальными вызовами. Среди таких вызовов: разрешение жилищного кризиса, вызовы глобального потепления, инфраструктуры, безопасности и так далее. В объединение входят крупные европейские города, в том числе и столицы: Лондон, Брюссель, Париж, Прага, Будапешт и так далее.

Мэр Харькова в видеообращении к коллегам-европейцам на саммите сообщил, что армия РФ повредила в Харькове 9 тысяч зданий, а 150 тыс. жителей потеряли свое жилье. Ущерб, нанесенный городу, уже достигает более 10 млрд долларов.

«Всего этого, на самом деле, можно было бы избежать, если бы партнеры предоставили Харькову имеющиеся у них современные системы противовоздушной обороны. При всех вызовах мы не бежим, а живем и работаем здесь, в Харькове, восстанавливаем поврежденное и строим планы на будущее. Призываю и дальше быть объединенными ради стабильности, свободы, процветания и, главное, безопасности своих городов», — сказал Терехов.

Читайте также: Терехов в День траура призвал «защитить небо над Харьковом» (видео)

Также 27 мая вместе с Харьковом к пакту присоединились София (Болгария) и Рейкьявик (Исландия).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 28 мая: как прошла ночь
Главные новости Харькова 28 мая: как прошла ночь
28.05.2024, 07:49
Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит
Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит
28.05.2024, 08:20
Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
28.05.2024, 07:18
Ночной удар по Боровой на Харьковщине: есть раненый, сгорели два дома (фото)
Ночной удар по Боровой на Харьковщине: есть раненый, сгорели два дома (фото)
28.05.2024, 07:43
Не дождался папу: в Харькове идентифицировали тело отца мальчика, сдавшего ДНК
Не дождался папу: в Харькове идентифицировали тело отца мальчика, сдавшего ДНК
28.05.2024, 07:33
Прорыв границы на Харьковщине: бежала ли 125-я бригада, помощь ГУР — Бутусов
Прорыв границы на Харьковщине: бежала ли 125-я бригада, помощь ГУР — Бутусов
27.05.2024, 11:14

Новости по теме:

13:47
Цены на сезонные овощи в Харькове снизились – мэрия
11:19
В харьковской «неотложке» назначили нового главврача
10:18
В Харькове вернули на место большой флаг Украины
08:57
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
13:18
50 домов и более 3 тыс. окон повреждены в Харькове из-за обстрелов в выходные

Вы читали новость: «Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что 27 мая Харьков присоединился к Пакту свободных городов. Это произошло во время Саммита мэров Европы, который проходит в Братиславе (Словакия)".