Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что 27 мая Харьков присоединился к Пакту свободных городов. Это произошло во время Саммита мэров Европы, который проходит в Братиславе (Словакия).
Пакт свободных городов — это объединение городов Европы, которые делятся друг с другом опытом и помогают ради борьбы с глобальными вызовами. Среди таких вызовов: разрешение жилищного кризиса, вызовы глобального потепления, инфраструктуры, безопасности и так далее. В объединение входят крупные европейские города, в том числе и столицы: Лондон, Брюссель, Париж, Прага, Будапешт и так далее.
Мэр Харькова в видеообращении к коллегам-европейцам на саммите сообщил, что армия РФ повредила в Харькове 9 тысяч зданий, а 150 тыс. жителей потеряли свое жилье. Ущерб, нанесенный городу, уже достигает более 10 млрд долларов.
«Всего этого, на самом деле, можно было бы избежать, если бы партнеры предоставили Харькову имеющиеся у них современные системы противовоздушной обороны. При всех вызовах мы не бежим, а живем и работаем здесь, в Харькове, восстанавливаем поврежденное и строим планы на будущее. Призываю и дальше быть объединенными ради стабильности, свободы, процветания и, главное, безопасности своих городов», — сказал Терехов.
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Также 27 мая вместе с Харьковом к пакту присоединились София (Болгария) и Рейкьявик (Исландия).
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что 27 мая Харьков присоединился к Пакту свободных городов. Это произошло во время Саммита мэров Европы, который проходит в Братиславе (Словакия)".