Розмінування на Харківщині: буде гучно
На Харківщині з 10:30 до 11:00 контрольовано підриватимуть боєприпаси, повідомили у ХОВА.
“На Харківщині триває розмінування. В районі села Шевелівка Балаклійської тергромади з 10:30 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, – попередила пресслужба ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, розмінування, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з 10:30 до 11:00 контрольовано підриватимуть боєприпаси, повідомили у ХОВА".