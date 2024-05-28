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Розмінування на Харківщині: буде гучно

Суспільство 10:12   28.05.2024
Оксана Горун
Розмінування на Харківщині: буде гучно

На Харківщині з 10:30 до 11:00 контрольовано підриватимуть боєприпаси, повідомили у ХОВА.

На Харківщині триває розмінування. В районі села Шевелівка Балаклійської тергромади з 10:30 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, – попередила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з 10:30 до 11:00 контрольовано підриватимуть боєприпаси, повідомили у ХОВА".