Розмінування на Харківщині: буде гучно

На Харківщині з 10:30 до 11:00 контрольовано підриватимуть боєприпаси, повідомили у ХОВА.

“На Харківщині триває розмінування. В районі села Шевелівка Балаклійської тергромади з 10:30 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, – попередила пресслужба ХОВА.