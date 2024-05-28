Live
  • Вт 28.05.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.3
  • EUR 43.76

Разминирование на Харьковщине: будет громко

Общество 10:12   28.05.2024
Оксана Горун
Разминирование на Харьковщине: будет громко

На Харьковщине с 10:30 до 11:00 будут контролируемо подрывать боеприпасы, сообщили в ХОВА.

«В Харьковской области продолжается разминирование. В районе села Шевеловка Балаклейской тергромады с 10:30 до 11:00 будет включаться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: Компенсацию за разминирование получат фермеры Харьковщины

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 28 мая: Терехов — об обстановке в городе и ПВО
Главные новости Харькова 28 мая: Терехов — об обстановке в городе и ПВО
28.05.2024, 11:13
Люди очень напуганы, некоторые уезжают — Терехов о ситуации в Харькове
Люди очень напуганы, некоторые уезжают — Терехов о ситуации в Харькове
28.05.2024, 09:38
Могут распространить наступление на Харьковщине — Мусиенко о войсках у границы
Могут распространить наступление на Харьковщине — Мусиенко о войсках у границы
28.05.2024, 10:49
Терехов объяснил, почему Харьков не может сам купить себе ПВО
Терехов объяснил, почему Харьков не может сам купить себе ПВО
28.05.2024, 09:54
Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит
Харьков присоединился к Пакту свободных городов: что это значит
28.05.2024, 08:20
Школу в Харькове отремонтировали с убытками: «нажился» подрядчик
Школу в Харькове отремонтировали с убытками: «нажился» подрядчик
28.05.2024, 11:39

Новости по теме:

10:49
Могут распространить наступление на Харьковщине — Мусиенко о войсках у границы
10:12
Разминирование на Харьковщине: будет громко
09:54
Терехов объяснил, почему Харьков не может сам купить себе ПВО
09:38
Люди очень напуганы, некоторые уезжают — Терехов о ситуации в Харькове
09:03
26 пожаров в экосистемах возникли на Харьковщине за сутки

Вы читали новость: «Разминирование на Харьковщине: будет громко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 10:30 до 11:00 будут контролируемо подрывать боеприпасы, сообщили в ХОВА".