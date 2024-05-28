Разминирование на Харьковщине: будет громко
На Харьковщине с 10:30 до 11:00 будут контролируемо подрывать боеприпасы, сообщили в ХОВА.
«В Харьковской области продолжается разминирование. В районе села Шевеловка Балаклейской тергромады с 10:30 до 11:00 будет включаться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 10:30 до 11:00 будут контролируемо подрывать боеприпасы, сообщили в ХОВА".