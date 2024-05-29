Терехов про “підземний Харків”: важливо, щоб це не була система
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто не має жити під землею.
“ППО. Потрібно Харкова ППО чи не потрібно? Чи у нас будуть постійні такі обстріли, які є? У нас за цей тиждень скільки смертей? Скільки? Ми ще не розуміємо. Бо коли я приїхав, і вибігали люди з цього “Епіцентру”, ви б бачили їх. Або коли хлопчик здає ДНК, і потім по цьому ДНК встановили, що його батько загинув. І так далі. Родини цілі загинули. Це власне тероризм із боку росіян. Це ми розуміємо все. Але ж нам потрібно унеможливити сьогодні обстріли. І не потрібно заганяти всіх під землю. Так, ми вимушені зараз це робити, але це не повинно бути системою”, – заявив Терехов у відео, що розповсюдила пресслужба міськради.
Відео: пресслужба Харківської міськради
Раніше мер Харкова презентував проєкт будівництва підземного містечка в центрі площею 236 тисяч квадратних метрів. За планом, там будуть школа, паркінги, медустанови та центри коворкінгу, а також – торгові майданчики. Виходи до цього містечка планують зробити зі станцій метро. Це дорогий проєкт і фінансування для нього тільки шукають.
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Також у Харкові збільшують кількість місць у підземних школах. Під навчальні класи вже переобладнали кілька станцій метрополітену. Окрему школу-укриття збудували та вже відкрили в Індустріальному районі міста. Подібні проєкти планують реалізувати в інших районах.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: жизнь под землей, метрошкола, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто не має жити під землею".