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Терехов о «подземном Харькове»: важно, чтобы это не была система

Общество 10:28   29.05.2024
Оксана Горун
Терехов о «подземном Харькове»: важно, чтобы это не была система

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город не должен жить под землей.

«ПВО. Нужно Харькова ПВО или не нужно? Будут ли у нас постоянные такие обстрелы, какие есть? У нас за эту неделю сколько смертей? Сколько? Мы еще не понимаем. Когда я приехал, и выбегали люди из этого «Эпицентра», вы бы видели их. Или когда мальчик сдает ДНК, а затем по этому ДНК установили, что его отец погиб. И так далее. Семьи целые погибли. Это терроризм со стороны россиян. Это мы понимаем все. Но нам нужно сделать невозможными сегодня обстрелы. И не нужно загонять всех под землю. Да, мы вынуждены сейчас это делать, но это не должно быть системой. Это главное», — сказал мэр Харькова в видео, опубликованном его пресс-службой.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Ранее мэр Харькова презентовал проект строительства подземного городка в центре площадью в 236 тысяч квадратных метров. По плану, там будут школа, паркинги, медучреждения и центры коворкинга, а также — торговые площадки. Выходы в этот городок планируют сделать со станций метро. Это дорогой проект, и финансирование для него только ищут.

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Также в Харькове увеличивают количество мест в подземных школах. Под учебные классы уже переоборудовали несколько станций метрополитена. Отдельную школу-укрытие построили и уже открыли в Индустриальном районе города. Подобные проекты планируют реализовать и в других районах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город не должен жить под землей".