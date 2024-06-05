Віз до Харкова 18 гранатометів, два кулемети та автомати: чоловік попався
У 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії України повідомили про наймасштабніші “знахідки” на блокпостах за травень. До Харкова намагаються провозити зброю та вибухівку.
Один із найбільш кричущих випадків стався 21 травня.
“О 12:20 на одному з блок-постів мобільною кінологічною групою 5-ї Слобожанської бригади для перевірки був зупинений транспортний засіб “Iveco Daily” під керуванням чоловіка 1993 р. н. Під час огляду автомобіля гвардійським кінологом зі службовим собакою Бігі в салоні автомобіля було виявлено відразу 18 гранатометів різних моделей, 2 кулемети Калашникова, 7 автоматів АК-74 та запчастини до них, один станок від автоматичного гранатомета”, — повідомила пресслужба бригади.
Раніше, 4 травня, до Харкова чоловік на автомобілі “Kia Sorrento” намагався провезти 72 кг пластиду та майже 38 кг тротилу. А 12 травня на блокпості з боку Змієва при спробі в’їхати до міста зупинили автомобіль “Mitsubishi Pajero”. У ньому кінологи з собакою Вета виявили 760 набоїв калібру 5,45, чотири гранати різних модифікацій і два універсальні запали.
А 26 травня під час перевірки автомобіля у ньому виявили… пластини для динамічного захисту танків.
“Для перевірки ми зупинили автівку Volkswagen Transporter 4, яка не мала державних номерних знаків української реєстрації. Автівкою керував чоловік 1983 р.н., який має безпосереднє відношення до одного з вищих навчальних закладів Харкова. Під час огляду автомобіля кінологом зі службовим собакою в салоні автомобіля ми виявили понад 23 кг тротилу. Але окрім значної кількості вибухонебезпечної речовини ми знайшли ще дещо – 11 пластин, які використовуються для динамічного захисту танків”, – розповідає начальник кінологічної служби бригади з позивним “К-9”.
Загалом за травень на Харківщині через блокпости намагалися провезти: 10 автоматів, 18 ручних протитанкових гранатометів, два кулемети, майже 4000 патронів різних калібрів, 20 різних гранат, понад 86 кг пластиду, 60 кг тротилу, понад 98 кг пороху тощо.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, блокпост, нацгвардія, новини Харкова, оружие;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії України повідомили про наймасштабніші “знахідки” на блокпостах за травень. До Харкова намагаються провозити зброю та вибухівку".