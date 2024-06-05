Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался

В 5-й Слобожанской бригаде Нацгвардии Украины сообщили о самых масштабных «находках» на блокпостах за май. В Харьков пытаются провозить оружие и взрывчатку.

Один из самых вопиющих случаев произошел 21 мая.

«В 12:20 на одном из блок-постов мобильной кинологической группой 5-й Слобожанской бригады для проверки было остановлено транспортное средство «Iveco Daily» под управлением мужчины 1993 г. р. Во время осмотра автомобиля гвардейским кинологом со служебной собакой Биги в салоне автомобиля было обнаружено сразу 18 гранатометов разных моделей, два пулемета Калашникова, семь автоматов АК-74 и запчасти к ним, один станок от автоматического гранатомета», — сообщила пресс-служба бригады.

Ранее, 4 мая, в Харьков мужчина на автомобиле «Kia Sorrento» пытался провезти 72 кг пластида и почти 38 кг тротила. А 12 мая на блокпосте со стороны Змиева при попытке въехать в город остановили автомобиль «Mitsubishi Pajero». В нем кинологи с собакой Вета обнаружили 760 патронов калибра 5,45, 4 гранаты разных модификаций и два универсальных запала.

А 26 мая при проверке автомобиля в нем обнаружили… пластины для динамической защиты танков.

«Для проверки мы остановили автомобиль «Volkswagen Transporter 4″, который не имел государственных номерных знаков украинской регистрации. Автомобилем управлял мужчина 1983 г.р., который имеет непосредственное отношение к одному из высших учебных заведений Харькова. При осмотре автомобиля кинологом со служебной собакой в ​​салоне автомобиля мы обнаружили более 23 кг тротила. Но, кроме значительного количества взрывоопасного вещества, мы нашли еще кое-что – 11 пластин, которые используются для динамической защиты танков», — рассказывает начальник кинологической службы бригады с позывным «К-9».

В целом за май на Харьковщине через блокпосты пытались провезти: 10 автоматов, 18 ручных противотанковых гранатометов, два пулемета, почти 4000 патронов различных калибров, 20 различных гранат, более 86 кг пластида, 60 кг тротила, более 98 кг пороха и так далее.