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У центрі Харкова закрили частину підземного переходу метро

Суспільство 09:47   07.06.2024
Оксана Горун
У центрі Харкова закрили частину підземного переходу метро

На станції “Історичний музей” тимчасово закрили частину переходу в бік вул. Сумської.

“Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції “Історичний музей” (у бік вул. Сумської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт”, – поінформувала пресслужба метрополітену.

Коли перехід почне працювати, про це повідомлять додатково.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 09:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції “Історичний музей” тимчасово закрили частину переходу в бік вул. Сумської".