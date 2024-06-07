У центрі Харкова закрили частину підземного переходу метро
На станції “Історичний музей” тимчасово закрили частину переходу в бік вул. Сумської.
“Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції “Історичний музей” (у бік вул. Сумської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт”, – поінформувала пресслужба метрополітену.
Коли перехід почне працювати, про це повідомлять додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції “Історичний музей” тимчасово закрили частину переходу в бік вул. Сумської".