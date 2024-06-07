У центрі Харкова закрили частину підземного переходу метро

На станції “Історичний музей” тимчасово закрили частину переходу в бік вул. Сумської.

“Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції “Історичний музей” (у бік вул. Сумської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт”, – поінформувала пресслужба метрополітену.

Коли перехід почне працювати, про це повідомлять додатково.