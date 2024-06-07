В центре Харькова закрыли часть подземного перехода метро

На станции «Исторический музей» временно закрыли часть перехода в сторону ул. Сумской.

«Выход №2 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Сумской) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — проинформировала пресс-служба метрополитена.

Когда переход заработает, об этом сообщат дополнительно.

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