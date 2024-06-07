В центре Харькова закрыли часть подземного перехода метро
Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»
На станции «Исторический музей» временно закрыли часть перехода в сторону ул. Сумской.
«Выход №2 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Сумской) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — проинформировала пресс-служба метрополитена.
Когда переход заработает, об этом сообщат дополнительно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова, переход;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции «Исторический музей» временно закрыли часть перехода в сторону ул. Сумской".