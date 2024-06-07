Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

В центре Харькова закрыли часть подземного перехода метро

Общество 09:47   07.06.2024
Оксана Горун
В центре Харькова закрыли часть подземного перехода метро Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»

На станции «Исторический музей» временно закрыли часть перехода в сторону ул. Сумской.

«Выход №2 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Сумской) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — проинформировала пресс-служба метрополитена.

Когда переход заработает, об этом сообщат дополнительно.

Читайте также: В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро

Автор: Оксана Горун
Популярно
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
Главные новости Харькова 7 июня: ночью атаковали «шахеды», продвижение врага
Главные новости Харькова 7 июня: ночью атаковали «шахеды», продвижение врага
07.06.2024, 11:00
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
06.06.2024, 07:30
Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине
Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине
07.06.2024, 08:32
Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW
Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW
07.06.2024, 07:41
Почем черешня, абрикосы и овощи в Харькове: данные мэрии
Почем черешня, абрикосы и овощи в Харькове: данные мэрии
07.06.2024, 11:11

Новости по теме:

10:24
В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро
16:39
Три поезда для метро передаст Варшава Харькову
23:10
Работнику Харьковского метрополитена дали 12 лет за «слив» позиций ВСУ — ХАЦ
16:43
Новые буквы для станции «Киевская» в метро Харькова создал известный дизайнер
09:13
В Харькове в субботу закроют три станции метро

Вы читали новость: «В центре Харькова закрыли часть подземного перехода метро»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 09:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции «Исторический музей» временно закрыли часть перехода в сторону ул. Сумской".