Live
  • Сб 08.06.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ

Події 19:35   08.06.2024
Оксана Горун
Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ Фото: Василь Голосний

Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько констатував, що дестабілізувати ситуацію в Харкові росіянам не вдалося, харків’яни “тримають удар”. Він розглянув варіанти того, як тепер можуть діяти окупанти.

Штурмова активність російської армії на Харківському напрямку знизилася. Останні зміни “сірої зони” на півночі від міста були 22 травня.

“Тобто 12 днів вони лізли вперед і вже довше тупцюють на місці – наші їх ефективно стримують”, – зазначив Копитько.

За цей час окупантам вдалося зруйнувати Вовчанськ і кілька сіл, вбити цивільних у Харкові та “добитися” дозволу для української армії бити по РФ західною зброєю.

“На полі бою росармія активніше рухається на Донбасі, насамперед – на Покровському напрямку. А з приводу Харкова їм тепер треба щось вирішувати, — вважає аналітик. — Я кілька разів згадував, що рішення залежатиме, зокрема, від того, який потенціал внутрішньої дестабілізації росіяни побачать у самому Ха. Місяць канонади, яку чути на Олексіївці, Північній Салтівці та на Павловому полі, місяць терору, що наростає, показав, що харків’яни удар тримають і на проблему не перетворюються. Навпаки. А без цього у росіян нічого не вийде”.

На думку Копитько, зараз РФ має вибір: оголосити про “досягнення цілей” і перейти у “фоновий режим”, нарощувати військовий тиск (для цього необхідно перекинути під Харків сили з інших напрямків), “переходити в режим тотального терору, щоб зламати волю цивільних в Ха”.

Читайте також: Харківський напрямок ворог може зробити основним — Копитько

“Це означає дезавуювати всю псевдомиротворчу балаканину Путіна. А найближчий місяць – півтора – не найкращий для цього час. Слово “Kharkiv” вже багато хто вивчив, непоміченими лиходійства не залишаться”, – переконаний аналітик.

Він продовжує вважати, що якщо з Харковом у ворога “нічого не вийде”, він перенесе акцент на інші ділянки фронту.

“Те, що росіяни в принципі опинилися перед зазначеним вибором, це заслуга наших військових, наших цивільних і всіх, хто допомагав місту. Усе це треба продовжувати, щоб вирішити головне завдання – виключити велику операцію проти Харкова”, – наголосив Копитько.

І в цьому плані необхідно впоратися з двома викликами: КАБами та проблемами в енергетиці.

“Щось вирішити з авіацією об’єктивно кілька місяців буде складно, хоча всі зусилля докладаються. Щодо енергетики ситуацію всі бачать. Що таке літо в Харкові – всі знають, тепер ще з високою ймовірністю без кондиціонерів та з умовними холодильниками, бо не всі зможуть підготуватися до тривалих відключень. Ось ці побутові моменти мають важливе значення для стабільності фронту та переговорів про зброю. Повторю: місто-мільйонник, яке стійко переносить нашестя орди, підтримають із великим бажанням. Це може бути спільна історія успіху”, – підсумував аналітик.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Стан критичний: на мера Куп’янська Мацегору вчинили замах у РФ (відео)
Стан критичний: на мера Куп’янська Мацегору вчинили замах у РФ (відео)
08.06.2024, 19:06
Подруга відмовлялася повідомити, де дочка – харків’янка звернулася до поліції
Подруга відмовлялася повідомити, де дочка – харків’янка звернулася до поліції
08.06.2024, 20:21
Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ
Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ
08.06.2024, 19:35
РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ
РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ
08.06.2024, 15:47
Евакуація з Липців: врятували корову та кіз із козенятами (відео)
Евакуація з Липців: врятували корову та кіз із козенятами (відео)
08.06.2024, 16:51
Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили (відео)
Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили (відео)
08.06.2024, 17:14

Новини за темою:

15:47
РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ
14:59
Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов
13:46
ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке
11:54
У Вовчанську з ночі точаться бої, більша частина під контролем ЗСУ – Волошин
08:11
ISW: Українські сили діють у Глибокому на Харківщині

Ви читали новину: «Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 19:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько констатував, що дестабілізувати ситуацію в Харкові росіянам не вдалося, харків’яни “тримають удар”. Він розглянув варіанти того, як тепер можуть діяти окупанти".