Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ

Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько констатував, що дестабілізувати ситуацію в Харкові росіянам не вдалося, харків’яни “тримають удар”. Він розглянув варіанти того, як тепер можуть діяти окупанти.

Штурмова активність російської армії на Харківському напрямку знизилася. Останні зміни “сірої зони” на півночі від міста були 22 травня.

“Тобто 12 днів вони лізли вперед і вже довше тупцюють на місці – наші їх ефективно стримують”, – зазначив Копитько.

За цей час окупантам вдалося зруйнувати Вовчанськ і кілька сіл, вбити цивільних у Харкові та “добитися” дозволу для української армії бити по РФ західною зброєю.

“На полі бою росармія активніше рухається на Донбасі, насамперед – на Покровському напрямку. А з приводу Харкова їм тепер треба щось вирішувати, — вважає аналітик. — Я кілька разів згадував, що рішення залежатиме, зокрема, від того, який потенціал внутрішньої дестабілізації росіяни побачать у самому Ха. Місяць канонади, яку чути на Олексіївці, Північній Салтівці та на Павловому полі, місяць терору, що наростає, показав, що харків’яни удар тримають і на проблему не перетворюються. Навпаки. А без цього у росіян нічого не вийде”.

На думку Копитько, зараз РФ має вибір: оголосити про “досягнення цілей” і перейти у “фоновий режим”, нарощувати військовий тиск (для цього необхідно перекинути під Харків сили з інших напрямків), “переходити в режим тотального терору, щоб зламати волю цивільних в Ха”.

“Це означає дезавуювати всю псевдомиротворчу балаканину Путіна. А найближчий місяць – півтора – не найкращий для цього час. Слово “Kharkiv” вже багато хто вивчив, непоміченими лиходійства не залишаться”, – переконаний аналітик.

Він продовжує вважати, що якщо з Харковом у ворога “нічого не вийде”, він перенесе акцент на інші ділянки фронту.

“Те, що росіяни в принципі опинилися перед зазначеним вибором, це заслуга наших військових, наших цивільних і всіх, хто допомагав місту. Усе це треба продовжувати, щоб вирішити головне завдання – виключити велику операцію проти Харкова”, – наголосив Копитько.

І в цьому плані необхідно впоратися з двома викликами: КАБами та проблемами в енергетиці.

“Щось вирішити з авіацією об’єктивно кілька місяців буде складно, хоча всі зусилля докладаються. Щодо енергетики ситуацію всі бачать. Що таке літо в Харкові – всі знають, тепер ще з високою ймовірністю без кондиціонерів та з умовними холодильниками, бо не всі зможуть підготуватися до тривалих відключень. Ось ці побутові моменти мають важливе значення для стабільності фронту та переговорів про зброю. Повторю: місто-мільйонник, яке стійко переносить нашестя орди, підтримають із великим бажанням. Це може бути спільна історія успіху”, – підсумував аналітик.