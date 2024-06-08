Харьковчане не превращаются в проблему — аналитик о том, что пошло не так у РФ

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытько констатировал, что дестабилизировать обстановку в Харькове россиянам не удалось, харьковчане «держат удар». Он рассмотрел варианты, как теперь могут действовать оккупанты.

Штурмовая активность российской армии на Харьковском направлении снизилась. Последние изменения «серой зоны» на севере от города были 22 мая.

«То есть 12 дней они лезли вперед и уже дольше топчутся на месте — наши их эффективно сдерживают», — отметил Копытько.

За это время оккупантам удалось разрушить Волчанск и несколько сел, убить гражданских в Харькове и «добиться» разрешения для украинской армии бить по РФ западным оружием.

«На поле боя росармия активнее движется на Донбассе, в первую очередь – на Покровском направлении. А по поводу Харькова им теперь надо что-то решать, — считает аналитик. — Я пару раз упоминал, что решение будет зависеть, в том числе, от того, какой потенциал внутренней дестабилизации россияне увидят в самом Ха. Месяц канонады, которая слышна на Алексеевке, Северной Салтовке и на Павловом поле, месяц нарастающего террора показал, что харьковчане удар держат и в проблему не превращаются. Наоборот. А без этого у россиян ничего не получится».

По мнению Копытько, сейчас у РФ есть выбор: объявить о «достижении целей» и перейти в «фоновый режим», наращивать военное давление (для этого необходимо перекинуть под Харьков силы с других направлений), «переходить в режим тотального террора, чтобы сломать волю гражданских в Ха».

«Это означает дезавуировать всю псевдомиротворческую болтовню Путина. А ближайший месяц — полтора – не лучшее для этого время. Слово «Kharkiv» уже многие выучили, незамеченными злодейства не останутся», — убежден аналитик.

Он продолжает считать, что если с Харьковом у врага «ничего не получится», он перенесет акцент на другие участки фронта.

«То, что россияне в принципе оказались перед указанным выбором, это заслуга наших военных, наших гражданских и всех, кто помогал городу. Все это надо продолжать, чтобы решить главную задачу – исключить большую операцию против Харькова», — подчеркнул Копытько.

И в этом плане необходимо справиться в двумя вызовами: КАБами и проблемами в энергетике.

«Что-то решить с авиацией объективно несколько месяцев будет сложно, хотя все усилия прилагаются. По энергетике ситуацию все видят. Что такое лето в Харькове – все знают, теперь еще с высокой долей вероятности без кондиционеров и с условными холодильниками, ибо не все смогут подготовиться к длительным отключениям. Вот эти бытовые моменты имеют важное значение для стабильности фронта и переговоров об оружии. Повторю: город-миллионник, который стойко переносит нашествие орды, поддержат с большей охотой. Это может быть общая история успеха», — подытожил аналитик.