Харьковское направление враг может сделать основным — Копытько

По мере того как увеличивается объем западной помощи, будет расти вероятность, что именно Харьковское направление враг сделает основным, несмотря на эпическую сложность этой задачи для россиян… Именно на Харьковщине враг имеет колоссальное преимущество. А именно: запрет наносить удары западным оружием по территории России. Понимаете, в чем дилемма? Чем больше дальнобойных средств получает украинская армия – тем больше мотивов у россиян перемещать акцент на Харьков.