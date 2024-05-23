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Харьковское направление враг может сделать основным — Копытько

Мир 11:46   23.05.2024
Алексей Копытько
военный аналитик
Харьковское направление враг может сделать основным — Копытько

По мере того как увеличивается объем западной помощи, будет расти вероятность, что именно Харьковское направление враг сделает основным, несмотря на эпическую сложность этой задачи для россиян… Именно на Харьковщине враг имеет колоссальное преимущество. А именно: запрет наносить удары западным оружием по территории России. Понимаете, в чем дилемма? Чем больше дальнобойных средств получает украинская армия – тем больше мотивов у россиян перемещать акцент на Харьков.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По мере того как увеличивается объем западной помощи, будет расти вероятность, что именно Харьковское направление враг сделает основным, несмотря на…".