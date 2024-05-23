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Харківський напрямок ворог може зробити основним – Копитько

Події 11:46   23.05.2024
Олексій Копитько
військовий аналітик
Харківський напрямок ворог може зробити основним – Копитько

У міру того, як збільшується обсяг західної допомоги, зростатиме ймовірність, що саме Харківський напрямок ворог зробить основним, попри епічну складність цього завдання для росіян… Саме на Харківщині ворог має величезну перевагу. А саме: заборону завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Розумієте, у чому проблема? Чим більше далекобійних засобів отримує українська армія – тим більше мотивів у росіян переміщувати акцент на Харків.

Автор: Олексій Копитько, військовий аналітик
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "У міру того, як збільшується обсяг західної допомоги, зростатиме ймовірність, що саме Харківський напрямок ворог зробить основним, попри епічну складність…".