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На Харківщині – три лісові пожежі: горять 280 гектарів (фото)

Суспільство 13:46   12.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині – три лісові пожежі: горять 280 гектарів (фото) Фото: ДСНС України

В Харківській області 12 червня триває ліквідація трьох лісових пожеж на загальній площі 280 гектарів.

За даними ДСНС України, зокрема на території Ізюмського лісництва горить лісова підстилка на площі близько 270 га.

У Піщанському лісництві локалізували пожежу лісової підстилки на площі 5 га. Триває ліквідація.

На території Старосалтівського лісництва локалізували пожежу на площі 5 га. Гасіння продовжується.

Загалом на місці пожеж працюють 108 рятувальників та 33 одиниці техніки.

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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області 12 червня триває ліквідація трьох лісових пожеж на загальній площі 280 гектарів.".