РФ вдарила в Липцях по пожежній частині, яку вже знищувала у 2022 (відео)
Фото: ДСНС України
Внаслідок нічого обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо в селі Липці на Харківщині.
Внаслідок удару виникла пожежа. Особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена, повідомили у ДСНС України.
«Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге», – додали рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, липцы, пожарная, пострадало, удар, харківщина, часть;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічого обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо в селі Липці на Харківщині.".