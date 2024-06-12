РФ вдарила в Липцях по пожежній частині, яку вже знищувала у 2022 (відео)

Внаслідок нічого обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо в селі Липці на Харківщині.

Внаслідок удару виникла пожежа. Особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена, повідомили у ДСНС України.

«Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге», – додали рятувальники.