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РФ вдарила в Липцях по пожежній частині, яку вже знищувала у 2022 (відео)

Суспільство 11:12   12.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила в Липцях по пожежній частині, яку вже знищувала у 2022 (відео) Фото: ДСНС України

Внаслідок нічого обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо в селі Липці на Харківщині.

Внаслідок удару виникла пожежа. Особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена, повідомили у ДСНС України.

«Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге», – додали рятувальники.

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Фото, відео: ДСНС України

Читайте також: За добу армія РФ спровокувала шість пожеж у Харківській області – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічого обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо в селі Липці на Харківщині.".