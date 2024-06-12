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За добу армія РФ спровокувала шість пожеж у Харківській області – ДСНС

Події 08:59   12.06.2024
Оксана Горун
За добу армія РФ спровокувала шість пожеж у Харківській області – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В основному загорялися лісові масиви та суха трава. Проте частина пожеж виникла також у приватних домоволодіннях.

Пожежі через обстріли зафіксували в Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах Харківської області.

“У чотирьох випадках ворог поцілив по лісових масивах та відкритому простору. Горіла хвойна підстилка та суха трава на загальній площі понад 8 га. Ще дві пожежі трапились після влучання ворожих снарядів у приватні оселі. Зокрема у с. Новоплатонівка Ізюмського району горів будинок на площі 80 кв. м. А поблизу с. Піщане Чугуївського району — два приватні будинки та господарча споруда на загальній площі 120 кв. м. В обох випадках обійшлось без жертв та постраждалих”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Також на Харківщині продовжують гасити чотири лісові пожежі, які виникли раніше. Їхня площа – понад 280 га. Три вже локалізували.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В основному загорялися лісові масиви та суха трава. Проте частина пожеж виникла також у приватних домоволодіннях".