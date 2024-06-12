Вночі на Харківщині працювала ППО – командувач ПС ЗСУ Олещук

Минулої ночі над Україною збили п’ять ракет і 24 “шахеди”. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що загалом росіяни застосували проти України 30 засобів повітряного нападу:

– 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратівська область РФ);

– 1 балістичну ракету “Іскандер-М” (з території Криму);

– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” (з повітряного простору Тамбовської області РФ);

– 24 ударних БПЛА типу “Shahed-131/136” (район пусків – Єйськ та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Захисники українського неба збили 29 із 30 цілей: усі “шахеди” та п’ять ракет (усі, крім “Іскандера”).

“Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях”, – поінформував Олещук.