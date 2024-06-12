Вночі на Харківщині працювала ППО – командувач ПС ЗСУ Олещук
Минулої ночі над Україною збили п’ять ракет і 24 “шахеди”. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що загалом росіяни застосували проти України 30 засобів повітряного нападу:
– 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратівська область РФ);
– 1 балістичну ракету “Іскандер-М” (з території Криму);
– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” (з повітряного простору Тамбовської області РФ);
– 24 ударних БПЛА типу “Shahed-131/136” (район пусків – Єйськ та Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Захисники українського неба збили 29 із 30 цілей: усі “шахеди” та п’ять ракет (усі, крім “Іскандера”).
“Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях”, – поінформував Олещук.
Читайте також: ISW: ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі від Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ВС ВСУ, олещук, пво, ракетная атака, сбили, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі на Харківщині працювала ППО – командувач ПС ЗСУ Олещук»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі над Україною збили п’ять ракет і 24 “шахеди”. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області".