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Вночі на Харківщині працювала ППО – командувач ПС ЗСУ Олещук

Події 08:10   12.06.2024
Оксана Горун
Вночі на Харківщині працювала ППО – командувач ПС ЗСУ Олещук Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої ночі над Україною збили п’ять ракет і 24 “шахеди”. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що загалом росіяни застосували проти України 30 засобів повітряного нападу:

– 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратівська область РФ);
– 1 балістичну ракету “Іскандер-М” (з території Криму);
– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” (з повітряного простору Тамбовської області РФ);
– 24 ударних БПЛА типу “Shahed-131/136” (район пусків – Єйськ та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Захисники українського неба збили 29 із 30 цілей: усі “шахеди” та п’ять ракет (усі, крім “Іскандера”).

“Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях”, – поінформував Олещук.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі над Україною збили п’ять ракет і 24 “шахеди”. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області".