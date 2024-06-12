Ночью на Харьковщине работала ПВО — командующий ВС ВСУ Олещук
Минувшей ночью над Украиной сбили пять ракет и 24 «шахеда». Вражеский налет отбивали, в том числе, в Харьковской области.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что в целом россияне применили против Украины 30 средств воздушного нападения:
— 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область РФ);
— 1 баллистическую ракету «Искандер-М» (с территории Крыма);
— 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
— 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Ейск и Приморско-Ахтарск, РФ).
Защитники украинского неба сбили 29 из 30 целей: все «шахеды» и пять ракет (все, кроме «Искандера»).
«Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях», — проинформировал Олещук.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, олещук, пво, ракетная атака, сбили, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью над Украиной сбили пять ракет и 24 «шахеда». Вражеский налет отбивали, в том числе, в Харьковской области".