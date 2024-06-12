За сутки армия РФ спровоцировала шесть пожаров в Харьковской области — ГСЧС

В основном загорались лесные массивы и сухая трава. Однако часть пожаров возникла и в частных домовладениях.

Пожары из-за обстрелов зафиксировали в Чугуевском, Купянском и Изюмском районах Харьковской области.

«В четырех случаях враг попал по лесным массивам и открытому пространству. Горела хвойная подстилка и сухая трава на общей площади более 8 га. Еще два пожара случились после попадания вражеских снарядов в частные дома. В частности, в с. Новоплатоновка Изюмского района горел дом на площади 80 кв. м. А вблизи с. Песчаное Чугуевского района — два частных дома и хозяйственная постройка на общей площади 120 кв. м. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также на Харьковщине продолжают тушить четыре лесных пожара, которые возникли ранее. Их площадь — более 280 га. Три уже локализировали.