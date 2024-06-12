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За сутки армия РФ спровоцировала шесть пожаров в Харьковской области — ГСЧС

Происшествия 08:59   12.06.2024
Оксана Горун
За сутки армия РФ спровоцировала шесть пожаров в Харьковской области — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В основном загорались лесные массивы и сухая трава. Однако часть пожаров возникла и в частных домовладениях.

Пожары из-за обстрелов зафиксировали в Чугуевском, Купянском и Изюмском районах Харьковской области.

«В четырех случаях враг попал по лесным массивам и открытому пространству. Горела хвойная подстилка и сухая трава на общей площади более 8 га. Еще два пожара случились после попадания вражеских снарядов в частные дома. В частности, в с. Новоплатоновка Изюмского района горел дом на площади 80 кв. м. А вблизи с. Песчаное Чугуевского района — два частных дома и хозяйственная постройка на общей площади 120 кв. м. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Также на Харьковщине продолжают тушить четыре лесных пожара, которые возникли ранее. Их площадь — более 280 га. Три уже локализировали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В основном загорались лесные массивы и сухая трава. Однако часть пожаров возникла и в частных домовладениях".