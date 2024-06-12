РФ ударила в Липцах по пожарной части, которую уже уничтожала в 2022 (видео)

В результате ничего обстрела повреждено здание пожарного депо в селе Липцы на Харьковщине.

В результате удара произошел пожар. Личный состав не пострадал, техника не повреждена, сообщили в ГСЧС Украины.

«Отреконструированное в 2009 году здание пожарной части впервые было уничтожено оккупантами в 2022-м. В том же году после деоккупации села Липцы его полностью восстановили и подразделение ГСЧС стало на боевое дежурство. Сегодня здание уничтожено во второй раз», — добавили спасатели.