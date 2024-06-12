На Харьковщине – три лесных пожара: горят 280 гектаров (фото)
Фото: ГСЧС Украины
В Харьковской области 12 июня идет ликвидация трех лесных пожаров на общей площади 280 гектаров.
По данным ГСЧС Украины, в частности, на территории Изюмского лесничества горит лесная подстилка на площади около 270 га.
В Песчанском лесничестве локализован пожар лесной подстилки на площади 5 га. Идет ликвидация.
На территории Старосалтовского лесничества локализовали пожар на площади 5 га. Тушение продолжается.
В общем на месте пожаров работают 108 спасателей и 33 единицы техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горит, ГСЧС, ліс, лес, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 12 июня идет ликвидация трех лесных пожаров на общей площади 280 гектаров.".