На Харьковщине – три лесных пожара: горят 280 гектаров (фото)

В Харьковской области 12 июня идет ликвидация трех лесных пожаров на общей площади 280 гектаров.

По данным ГСЧС Украины, в частности, на территории Изюмского лесничества горит лесная подстилка на площади около 270 га.

В Песчанском лесничестве локализован пожар лесной подстилки на площади 5 га. Идет ликвидация.

На территории Старосалтовского лесничества локализовали пожар на площади 5 га. Тушение продолжается.

В общем на месте пожаров работают 108 спасателей и 33 единицы техники.