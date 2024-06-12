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На Харьковщине – три лесных пожара: горят 280 гектаров (фото)

Общество 13:46   12.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине – три лесных пожара: горят 280 гектаров (фото) Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской области 12 июня идет ликвидация трех лесных пожаров на общей площади 280 гектаров.

По данным ГСЧС Украины, в частности, на территории Изюмского лесничества горит лесная подстилка на площади около 270 га.

В Песчанском лесничестве локализован пожар лесной подстилки на площади 5 га. Идет ликвидация.

На территории Старосалтовского лесничества локализовали пожар на площади 5 га. Тушение продолжается.

В общем на месте пожаров работают 108 спасателей и 33 единицы техники.

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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 12 июня идет ликвидация трех лесных пожаров на общей площади 280 гектаров.".