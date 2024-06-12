Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)
Пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді Харківської області загасили.
Займання хвойної підстилки площею 5 га, що вирувало з вечора 11 червня, ліквідували близько 15-ї години, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вдалося не допустити поширення вогню на верхівки сосен.
Триває ліквідація трьох пожеж в Ізюмському та Вовчанському лісгоспах.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області 12 червня бійці ДСНС гасили три лісові пожежі на загальній площі 280 гектарів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 16:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді Харківської області загасили".