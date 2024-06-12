Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)

Пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді Харківської області загасили.

Займання хвойної підстилки площею 5 га, що вирувало з вечора 11 червня, ліквідували близько 15-ї години, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вдалося не допустити поширення вогню на верхівки сосен.

Триває ліквідація трьох пожеж в Ізюмському та Вовчанському лісгоспах.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 12 червня бійці ДСНС гасили три лісові пожежі на загальній площі 280 гектарів.