Live
  • Ср 12.06.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.46

Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)

Події 16:55   12.06.2024
Олена Нагорна
Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)

Пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді Харківської області загасили.

Займання хвойної підстилки площею 5 га, що вирувало з вечора 11 червня, ліквідували близько 15-ї години, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вдалося не допустити поширення вогню на верхівки сосен.

Триває ліквідація трьох пожеж в Ізюмському та Вовчанському лісгоспах.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 12 червня бійці ДСНС гасили три лісові пожежі на загальній площі 280 гектарів.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
По яких населених пунктах Харківщини сьогодні били КАБами – Генштаб на 16:00
По яких населених пунктах Харківщини сьогодні били КАБами – Генштаб на 16:00
12.06.2024, 17:13
Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)
Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)
12.06.2024, 16:55
ДТП з мікроавтобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина
ДТП з мікроавтобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина
12.06.2024, 16:27
7 ухилянтів хотіли втекти за кордон, серед них – жителі Харківщини (відео)
7 ухилянтів хотіли втекти за кордон, серед них – жителі Харківщини (відео)
12.06.2024, 15:31
Погубив риби на понад 30 тис. грн: у Харкові піймали браконьєра
Погубив риби на понад 30 тис. грн: у Харкові піймали браконьєра
12.06.2024, 15:55
СВіРІ спростовує, що «на ремонт доріг від РФ до Вовчанська витратили 370 млн»
СВіРІ спростовує, що «на ремонт доріг від РФ до Вовчанська витратили 370 млн»
12.06.2024, 15:44

Новини за темою:

13:46
На Харківщині – три лісові пожежі: горять 280 гектарів (фото)
11:12
РФ вдарила в Липцях по пожежній частині, яку вже знищувала у 2022 (відео)
08:59
За добу армія РФ спровокувала шість пожеж у Харківській області – ДСНС
22:38
У Харкові потонула 8-річна дитина
08:27
На Харківщині гасять три лісові пожежі – ДСНС

Ви читали новину: «Одну з лісових пожеж на Харківщині загасили, вирують ще три (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді Харківської області загасили".