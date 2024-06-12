Один из лесных пожаров на Харьковщине потушили, бушуют еще три (фото)

Пожар на территории Песчанского лесничества в Изюмской громаде Харьковской области потушили.

Возгорание хвойной подстилки площадью 5 га, бушевавшее с вечера 11 июня, ликвидировали около 15 часов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Благодаря оперативным действиям спасателей и лесоводов удалось не допустить распространения огня на верхушки сосен.

Продолжается ликвидация трех пожаров в Изюмском и Волчанском лесхозах.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 12 июня бойцы ГСЧС тушили три лесных пожара на общей площади 280 гектаров.