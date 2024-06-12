Один из лесных пожаров на Харьковщине потушили, бушуют еще три (фото)
Пожар на территории Песчанского лесничества в Изюмской громаде Харьковской области потушили.
Возгорание хвойной подстилки площадью 5 га, бушевавшее с вечера 11 июня, ликвидировали около 15 часов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Благодаря оперативным действиям спасателей и лесоводов удалось не допустить распространения огня на верхушки сосен.
Продолжается ликвидация трех пожаров в Изюмском и Волчанском лесхозах.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области 12 июня бойцы ГСЧС тушили три лесных пожара на общей площади 280 гектаров.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 16:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на территории Песчанского лесничества в Изюмской громаде Харьковской области потушили.".