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Один из лесных пожаров на Харьковщине потушили, бушуют еще три (фото)

Происшествия 16:55   12.06.2024
Елена Нагорная
Один из лесных пожаров на Харьковщине потушили, бушуют еще три (фото)

Пожар на территории Песчанского лесничества в Изюмской громаде Харьковской области потушили.

Возгорание хвойной подстилки площадью 5 га, бушевавшее с вечера 11 июня, ликвидировали около 15 часов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Благодаря оперативным действиям спасателей и лесоводов удалось не допустить распространения огня на верхушки сосен.

Продолжается ликвидация трех пожаров в Изюмском и Волчанском лесхозах.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 12 июня бойцы ГСЧС тушили три лесных пожара на общей площади 280 гектаров.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на территории Песчанского лесничества в Изюмской громаде Харьковской области потушили.".