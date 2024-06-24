Понад 218 млн грн виділив Кабмін на ремонт укриттів в лікарнях Харківщини

Кабінет Міністрів України виділив понад 218 млн грн на реконструкцію п’яти укриттів у медичних закладах Харківщини.

«Наявність укриття на території медустанови у разі ракетної небезпеки дозволятиме швидко убезпечитися і пацієнтам, і медичному персоналу та продовжити лікування», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що коштом субвенції відреконструюють укриття в Близнюківській, Зміївській, Золочівській лікарнях та двох медзакладах Харкова: №17 та Харківській лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.