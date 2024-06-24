Более 218 млн грн выделил Кабмин на ремонт укрытий в больницах Харьковщины
Кабинет Министров Украины выделил более 218 млн грн на реконструкцию пяти укрытий в медицинских учреждениях Харьковщины.
«Наличие укрытия на территории медучреждения в случае ракетной опасности позволит быстро обезопаситься и пациентам, и медицинскому персоналу и продолжить лечение», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что за счет субвенции отреконструируют укрытие в Близнюковской, Змиевской, Золочевской больницах и двух медучреждениях Харькова: №17 и Харьковской больнице скорой неотложной медицинской помощи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больницы, кабмин, синегубов, укрытия, Харьков, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабинет Министров Украины выделил более 218 млн грн на реконструкцию пяти укрытий в медицинских учреждениях Харьковщины.".