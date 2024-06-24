Более 218 млн грн выделил Кабмин на ремонт укрытий в больницах Харьковщины

Кабинет Министров Украины выделил более 218 млн грн на реконструкцию пяти укрытий в медицинских учреждениях Харьковщины.

«Наличие укрытия на территории медучреждения в случае ракетной опасности позволит быстро обезопаситься и пациентам, и медицинскому персоналу и продолжить лечение», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что за счет субвенции отреконструируют укрытие в Близнюковской, Змиевской, Золочевской больницах и двух медучреждениях Харькова: №17 и Харьковской больнице скорой неотложной медицинской помощи.