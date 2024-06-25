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Графік відключення електрики в Харківській області розширять – обленерго

Суспільство 09:43   25.06.2024
Оксана Горун
Графік відключення електрики в Харківській області розширять – обленерго

У АТ “Харківобленерго” заявили про складну ситуацію в енергосистемі України, яка вплине на графік відключень аж до 28 червня.

У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергетичній системі України планується обмеження споживачів Харкова та Харківської області за розширеним графіком погодинних відключень електроенергії (з 00:00 до 24:00). Звертаємо увагу на оновлення графіку, який буде актуальним в період до 28 червня“, – попередила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Нагадаємо, дізнатися свою групу в графіку відключень можна у таблиці, що прикріплена в телеграм-каналі обленерго: https://t.me/kharkivenergy/332.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” заявили про складну ситуацію в енергосистемі України, яка вплине на графік відключень аж до 28 червня".