График отключения электричества в Харьковской области расширят — облэнерго
В АО «Харьковоблэнерго» заявили о сложной ситуации в энергосистеме Украины, которая повлияет на график отключений вплоть до 28 июня.
«В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины планируется ограничение потребителей Харькова и Харьковской области по расширенному графику почасовых отключений электроэнергии (с 00:00 до 24:00). Обращаем внимание на обновление графика, которое будет актуально в период до 28 июня», – предупредила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Напомним, узнать свою группу в графике отключений можно в таблице, прикрепленной в telegram-канале облэнерго: https://t.me/kharkivenergy/332.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електрика, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» заявили о сложной ситуации в энергосистеме Украины, которая повлияет на график отключений вплоть до 28 июня".