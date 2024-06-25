График отключения электричества в Харьковской области расширят — облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» заявили о сложной ситуации в энергосистеме Украины, которая повлияет на график отключений вплоть до 28 июня.

«В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины планируется ограничение потребителей Харькова и Харьковской области по расширенному графику почасовых отключений электроэнергии (с 00:00 до 24:00). Обращаем внимание на обновление графика, которое будет актуально в период до 28 июня», – предупредила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Напомним, узнать свою группу в графике отключений можно в таблице, прикрепленной в telegram-канале облэнерго: https://t.me/kharkivenergy/332.