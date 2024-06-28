Дев’ять КАБів скинула авіація РФ на Липці на Харківщині – Генштаб на 19:00

Військові РФ сьогодні здійснили три удари дев’ятьма КАБами по селу Липці Харківського району, ще дві авіабомби скинули на село Зелене, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

У районі Вовчанська на Харківському напрямку впродовж дня точаться бої. Шість атак супротивника відбили, ще п’ять тривають.

На Куп’янському напрямку оборонці від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Два боєзіткнення тривають.