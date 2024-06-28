Девять КАБов сбросила авиация РФ на Липцы на Харьковщине — Генштаб на 19:00

Военные РФ сегодня осуществили три удара девятью КАБами по селу Липцы Харьковского района, еще две авиабомбы сбросили на село Зеленое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

В районе Волчанска на Харьковском направлении в течение дня идут бои. Шесть атак противника отбили, еще пять продолжаются.

На Купянском направлении защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов у Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Два боестолкновения продолжаются.