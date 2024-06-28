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Девять КАБов сбросила авиация РФ на Липцы на Харьковщине — Генштаб на 19:00

Происшествия 20:34   28.06.2024
Елена Нагорная
Девять КАБов сбросила авиация РФ на Липцы на Харьковщине — Генштаб на 19:00 Фото: Генштаб ВСУ

Военные РФ сегодня осуществили три удара девятью КАБами по селу Липцы Харьковского района, еще две авиабомбы сбросили на село Зеленое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

В районе Волчанска на Харьковском направлении в течение дня идут бои. Шесть атак противника отбили, еще пять продолжаются.

На Купянском направлении защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов у Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Два боестолкновения продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ сегодня осуществили три удара девятью КАБами по селу Липцы Харьковского района, еще две авиабомбы сбросили на село Зеленое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".