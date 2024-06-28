Девять КАБов сбросила авиация РФ на Липцы на Харьковщине — Генштаб на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
Военные РФ сегодня осуществили три удара девятью КАБами по селу Липцы Харьковского района, еще две авиабомбы сбросили на село Зеленое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
В районе Волчанска на Харьковском направлении в течение дня идут бои. Шесть атак противника отбили, еще пять продолжаются.
На Купянском направлении защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов у Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Два боестолкновения продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ сегодня осуществили три удара девятью КАБами по селу Липцы Харьковского района, еще две авиабомбы сбросили на село Зеленое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".