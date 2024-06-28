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Последствия авиаудара по Циркунам под Харьковом показала прокуратура (фото)

Происшествия 20:10   28.06.2024
Елена Нагорная
Последствия авиаудара по Циркунам под Харьковом показала прокуратура (фото)

Около 16:25 28 июня авиация РФ сбросила на село Циркуны Харьковского района три боеприпаса.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, пострадали восемь гражданских: пять женщин и трое мужчин. Повреждены более десяти жилых домов, хозяйственные постройки и складские помещения неработающего предприятия. Возник пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, серия взрывов была слышна в Харькове около 16:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары по Циркунам по меньшей мере тремя КАБами. Один из них вызвал пожар в частном доме, еще две бомбы попали по территории гражданского предприятия.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 20:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:25 28 июня авиация РФ сбросила на село Циркуны Харьковского района три боеприпаса".