Последствия авиаудара по Циркунам под Харьковом показала прокуратура (фото)

Около 16:25 28 июня авиация РФ сбросила на село Циркуны Харьковского района три боеприпаса.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, пострадали восемь гражданских: пять женщин и трое мужчин. Повреждены более десяти жилых домов, хозяйственные постройки и складские помещения неработающего предприятия. Возник пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, серия взрывов была слышна в Харькове около 16:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары по Циркунам по меньшей мере тремя КАБами. Один из них вызвал пожар в частном доме, еще две бомбы попали по территории гражданского предприятия.