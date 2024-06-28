Последствия авиаудара по Циркунам под Харьковом показала прокуратура (фото)
Около 16:25 28 июня авиация РФ сбросила на село Циркуны Харьковского района три боеприпаса.
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, пострадали восемь гражданских: пять женщин и трое мужчин. Повреждены более десяти жилых домов, хозяйственные постройки и складские помещения неработающего предприятия. Возник пожар.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, серия взрывов была слышна в Харькове около 16:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары по Циркунам по меньшей мере тремя КАБами. Один из них вызвал пожар в частном доме, еще две бомбы попали по территории гражданского предприятия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, боеприпас, прокуратура, удар, Харьков, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:25 28 июня авиация РФ сбросила на село Циркуны Харьковского района три боеприпаса".