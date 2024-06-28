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Наслідки авіаудару по Циркунах під Харковом показала прокуратура (фото)

Події 20:10   28.06.2024
Олена Нагорна
Наслідки авіаудару по Циркунах під Харковом показала прокуратура (фото)

Близько 16:25 28 червня авіація РФ скинула на село Циркуни Харківського району три боєприпаси.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, постраждали вісім цивільних: п’ять жінок та троє чоловіків. Пошкоджено понад десять житлових будинків, господарчі споруди та складські приміщення підприємства, що не працює. Виникла пожежа.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, серію вибухів було чутно в Харкові близько 16:30. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів по Циркунах щонайменше трьома КАБами. Один із них спричинив пожежу у приватному будинку, ще дві бомби влучили по території цивільного підприємства.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 20:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:25 28 червня авіація РФ скинула на село Циркуни Харківського району три боєприпаси.".