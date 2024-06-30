Спеку до +37 очікують в Україні 1 липня: якою буде погода в Харкові та області
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 1 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, удень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – 31 – 33, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 30 – 35.
Вітер східний – 5 – 10 м/с.
Як повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. На сході та південному сході місцями температура сягатиме 34 – 37 градусів.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 1 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, удень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою".