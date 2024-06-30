Жару до +37 ожидают в Украине 1 июля: какой будет погода в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 1 июля, в Харькове и области — переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 31 — 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 30 — 35.
Ветер восточный — 5 — 10 м/с.
Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. На востоке и юго-востоке местами температура будет достигать 34 — 37 градусов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, июль, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 1 июля, в Харькове и области — переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами с грозой".