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Жару до +37 ожидают в Украине 1 июля: какой будет погода в Харькове и области

Общество 20:50   30.06.2024
Елена Нагорная
Жару до +37 ожидают в Украине 1 июля: какой будет погода в Харькове и области Фото: Василий Голосный

В понедельник, 1 июля, в Харькове и области — переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 31 — 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 5 — 10 м/с.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. На востоке и юго-востоке местами температура будет достигать 34 — 37 градусов.

Читайте также: Какой будет погода в Харькове и области в июле – долгосрочный прогноз

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 20:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 1 июля, в Харькове и области — переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами с грозой".