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Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)

Суспільство 12:36   01.07.2024
Вікторія Яковенко
Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео) скриншот

На озеро у Центральному парку Харкова повернулися лебеді.

«Пара шляхетних птахів, що донині перебувала в зоопарку, тепер обживається в затишній водоймі», – повідомили у пресслужбі парку.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 12:36;

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