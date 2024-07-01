Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)

На озеро у Центральному парку Харкова повернулися лебеді.

«Пара шляхетних птахів, що донині перебувала в зоопарку, тепер обживається в затишній водоймі», – повідомили у пресслужбі парку.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова