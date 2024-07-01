Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)
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На озеро у Центральному парку Харкова повернулися лебеді.
«Пара шляхетних птахів, що донині перебувала в зоопарку, тепер обживається в затишній водоймі», – повідомили у пресслужбі парку.
Відео: пресслужба Центрального парку Харкова
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зоопарк, лебеди, озеро, парк, Харків, центральный;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На озеро у Центральному парку Харкова повернулися лебеді.".