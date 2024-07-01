Лебеди вернулись в Центральный парк Харькова (видео)
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На озеро в Центральном парке Харькова вернулись лебеди.
«Пара благородных птиц, по сей день находившаяся в зоопарке, теперь обживается в уютном водоеме», — сообщили в пресс-службе парка.
Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На озеро в Центральном парке Харькова вернулись лебеди.".