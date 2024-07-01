Лебеди вернулись в Центральный парк Харькова (видео)

На озеро в Центральном парке Харькова вернулись лебеди.

«Пара благородных птиц, по сей день находившаяся в зоопарке, теперь обживается в уютном водоеме», — сообщили в пресс-службе парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова