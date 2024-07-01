Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Лебеди вернулись в Центральный парк Харькова (видео)

Общество 12:36   01.07.2024
Виктория Яковенко
Лебеди вернулись в Центральный парк Харькова (видео) скриншот

На озеро в Центральном парке Харькова вернулись лебеди.

«Пара благородных птиц, по сей день находившаяся в зоопарке, теперь обживается в уютном водоеме», — сообщили в пресс-службе парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Читайте также: 400 тыс. хочет потратить Центральный парк Харькова на сантехнику для туалета

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
01.07.2024, 08:58
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
01.07.2024, 08:26
Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика
Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика
01.07.2024, 09:31
Ночью ушли из дома: в Харькове ищут двух братьев-подростков (приметы)
Ночью ушли из дома: в Харькове ищут двух братьев-подростков (приметы)
01.07.2024, 12:07
Главные новости Харькова 1 июля: состояние раненых в воскресенье, фронт
Главные новости Харькова 1 июля: состояние раненых в воскресенье, фронт
01.07.2024, 13:18
Из-за удара КАБ по школе на Харьковщине произошел пожар – ГСЧС (фото)
Из-за удара КАБ по школе на Харьковщине произошел пожар – ГСЧС (фото)
01.07.2024, 13:14

Новости по теме:

15:23
Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена
15:33
Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)
22:21
Харьковскому зоопарку подарили зебру (видео)
13:08
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
11:15
Приятная новость из харьковского экопарка: вернулись два белых тигра (видео)

Вы читали новость: «Лебеди вернулись в Центральный парк Харькова (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На озеро в Центральном парке Харькова вернулись лебеди.".