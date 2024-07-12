Якою буде погода в суботу в Харкові та області – прогноз на 13 липня

У суботу, 13 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, удень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 30 – 35.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.