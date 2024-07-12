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Якою буде погода в суботу в Харкові та області – прогноз на 13 липня

Суспільство 18:32   12.07.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода в суботу в Харкові та області – прогноз на 13 липня Фото: Василь Голосний

У суботу, 13 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, удень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 30 – 35.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 13 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".