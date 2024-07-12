Какой будет погода в субботу в Харькове и области — прогноз на 13 июля

В субботу, 13 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 32 — 34, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 30 — 35.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.